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Hataylı manav, "gözünü oyar" denilen kargaya "gözü gibi" bakıyor

12.08.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manav Tekin Talşık: - "Benimle eve gidip, işe geliyor. Birlikte yürüyüş yapıp araçla tur atıyoruz. Şakir artık hanemizin bir üyesi oldu"

BURAK MİLLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde manav Tekin Talşık (52), bir ağacın altında bitkin halde bulduğu karga yavrusuna 5 aydan bu yana adeta çocuğu gibi bakıyor. Talşık, eliyle beslediği ve "Şakir" adını verdiği kargayı yanından bir an olsun ayırmıyor.

Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası manav Talşık, 5 ay önce bir ağacın altında yaralı ve bitkin halde karga yavrusu buldu. Talşık, eve getirerek vitaminlerle beslediği karga yavrusuna "Şakir" adını verdi.

Çevresindekilerin "gözünü oyar" sözlerine aldırmadan kargaya "gözü gibi bakan" Talşık, kargayla iş yerinde de mesai arkadaşlığı yapıyor.

Talşık, kargayı mamanın yanı sıra manavda satışını yaptığı karpuz, kavun ve salatalık gibi ürünlerle besliyor.

Manav Tekin Talşık, AA muhabirine, yaralı buldukları kargayı kuş meraklısı olan oğluyla kargaya bakmaya başladıklarını belirtti.

Bir süre vitamin ve ilaç verdikleri karganın tüylerinin çıkıp toparlandığını anlatan Talşık, "Kafese hiçbir zaman koymadım. Serbest bir şekilde geziyor. Benimle eve gidip, işe geliyor. Birlikte yürüyüş yapıp araçla tur atıyoruz. Şakir artık hanemizin bir üyesi oldu. Bize de alıştı. Birkaç defa doğaya bıraktık gider mi acaba diye, kargalar uçuşuyor etrafta ona rağmen gitmiyor ve bizi terk etmiyor. Vefalı çıktı. Mesai arkadaşı olduk." diye konuştu.

Talşık, bazı müşterilerin yanından ayrılmayan kargayı görünce şaşırdığını ve onunla fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Esnaf arkadaşlarının Şakir'e alıştığını aktaran Talşık, onların da kargaya yiyecek verdiğini belirtti.

-"Gitmek isterse gider"

Şakir'in parlak cisimlere ilgisinin bulunduğunu anlatan Talşık, şunları söyledi:

"Kasayı açtığımız zaman metal paraları götürmeye kalkıyor. Parlak şeyleri çok seviyor. Şakir, bizim dostumuz, mesai arkadaşımız. Kendisi gayet serbest. Gitmek isterse herkes doğası gereği gider, yapacak bir şey yok. Arada bir acıkırsa 'gak gak' diyerek yemek istiyor. Gördüğünüz gibi elimizle besliyoruz. Gözümüzü oymadı ama dükkana zararı da oldu. Post cihazının üzerine pislemiş ve bozmuş. 1600 lira verip yaptırdık. Verdiği zarara rağmen dostluğumuz ve mesai arkadaşlığımız sürüyor. Canı sağ olsun ne yapalım. O para bizim nasibimizden çıkmış."

Tekin Talşık'ın oğlu Kubilay Talşık da evlerinin yeni üyesi olan Şakir ile keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay karga dostluk

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