YURTHABER
  4. Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım

Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım

HATAY HABERLERİ  | 03.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde öğrenciler tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesine kışlık giyecek yardımı gönderildi.

Kendi aralarında topladıkları battaniye, eldiven, çorap, mont ve çeşitli kıyafetlerden oluşan poşetleri okula getirerek sınıfta bir araya getiren öğrenciler, giysilerin tasnifini de yaptı.

Öğrencilerin düzenlediği yardım kampanyasına okul idaresi ile öğretmenler de destek verdi.

Okulun özel eğitim öğretmeni Osman Tortuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelere destek olmak için öğrencileriyle bir kampanya yaptıklarını söyledi.

Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırına çok sayıda ailenin geldiğini hatırlatan Tortuk, yaşanan drama sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Ekranlarda her gün yeni bir insanlık dramı görmekten üzüntü duyduklarını ifade eden Tortuk, "Bu yardımlaşma atalarımızın bize bıraktığı merhamet duygusunun hem çocuklarımızda karşılığı hem de bizlerde devam ettiğinin göstergesidir. Geçmişte olduğu gibi Türk her zaman beklenen olmuştur, öğrencilerimizle birlikte karınca kararınca bir yardım kampanyası başlattık.'' dedi.

Yayladağı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından temin edilen 150 poşet yardım malzemesi, İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınır hattına göç eden ailelere gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Yayladağı’nda ’’Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir’’ projesiYayladağı’nda ’’Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir’’ projesi
İskenderun Özel Gelişim Hastanesi büyüyorİskenderun Özel Gelişim Hastanesi büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay İdlib ilkokul öğğrenci Yardım Yayladağı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı

Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı

Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı

Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı

Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu başladı

Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu başladı

Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam’dan, Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam’dan, Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Hatay Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
12:44
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Hatay Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Esra Eczanesi
Antakya
Kurtulus Eczanesi
Antakya
Mansuroglu Eczanesi
Antakya
Ovalı Eczanesi
Antakya
Anka Defne Eczanesi
Iskenderun
Özkaya Eczanesi
Iskenderun
Tugçe Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş

Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

Samandağ’da seyir halindeki otomobil yandı

AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.