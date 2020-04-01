Hataylı tır şoföründen örnek davranış

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tır şoförü, Mili Dayanışma Kampanyasına 500 Dolar bağış yaparak destek oldu.

Tır şoförü Mahmut Açıkgöz, yurt dışından gelen tüm tır şoförü arkadaşlarının 14 gün karantinaya alınıp her türlü ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirterek, "Bu imkanlar dünyanın hiçbir ülkesinde sağlanmıyor. Devletimize destek çıkma zamanıdır. Her şeyi devletimizden beklememek lazım, Bizimde devletimize katkı sağlamamız lazım. Ben aç kaldığım zaman devlet bana bakabilir fakat devletimiz iflas ettiği zaman hepimiz kayboluruz. Bu nedenle Milli Dayanışma Kampanyasına 500 Dolar yaptım" dedi.

