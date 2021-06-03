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Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti

03.06.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş Hatayspor'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti

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