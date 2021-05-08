Hatayspor'a Boupendza hayat verdi

Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Hatayspor oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü Boupendza attı. Boupendza bu golle, Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti.

Denizlispor'da Hugo Rodallega, karşılaşmanın 35. dakikasında penaltı kaçırdı.

Hatayspor salı günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak; Süper Lig'e veda eden Denizlispor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

