Hatayspor Adama Traore ile anlaştı

Son olarak Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, bir futbolcuyu daha transfer ediyor.
Bordo beyazlılar, Monaco forması giyen Adama Traore ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Lille, Metz ve Monaco gibi takımlarda forma giyen 25 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, Fransa Ligue 1'de 57 maça çıkıp, 8 gol attı, 7 de asist yaptı
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