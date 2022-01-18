Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, Alanyaspor karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Alanyaspor'un teknik direktör değişikliğiyle birlikte farklı bir oyun anlayışı sergilediğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Perşembe günü oynayacağız Alanyaspor maçı hazırlıklarına dün başladık. Bugün ve yarın antrenmanımızı yapıp, yarın kısmetse hava yoluyla Alanya'ya geçip artık maç saatini bekleyeceğiz. Alanya'da zor bir maç bizi bekliyor. Alanyaspor hoca değişikliğiyle son iki haftada farklı bir oyun anlayışları var. Daha önce de Karagümrük'te hocanın çalıştırdığı ve pasa dayalı bir oyun anlayışı var. Onlara karşı hem önlemimizi alırken hem de aynı şekilde coşkulu, iyi motive olmuş olan bir Hatayspor inşallah yine izlettirmek istiyoruz. "

Erdoağan, cezalı oyuncularının bulunmadığını, Afrika Uluslar Kupası'na giden Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi, Adama Traore ile sakatlığı bulunan Burak Can Çamoğlu dışında eksikliklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Bordo-beyazlı ekip, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

