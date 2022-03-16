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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

16.03.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 30 dakika sürdü.

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