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Hatayspor bir an önce yeşil sahalara dönmek istiyor

HATAY HABERLERİ  | 19.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı: - "Çok şükür futbolcularımızın hiçbiri ağır semptom göstermemiştir" - "Yarım kalan güzel futbolumuzu yeniden Türkiye'ye izlettirmek istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuları ile teknik direktör Ömer Erdoğan ve kulüp çalışanının kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni edip, sahalara yeniden dönmek istediklerini söyledi.

Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki Kovid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 17 futbolcudan 5'inin yeni yapılan test sonucuna göre negatife döndüğünü hatırlattı.

Bu durumun kendilerini sevindirdiğini ifade eden Vardı, şöyle devam etti:

"Diğer futbolcularımız, teknik direktörümüz ve kulüp çalışanımızla ilgili testlerimizi en kısa zamanda tekrar yapıp, sonuçlarını paylaşacağız. Çok şükür futbolcularımızın hiçbiri ağır semptom göstermemiştir. Biz yine Atakaş Hatayspor olarak tüm sporcularımızı ve tesislerimizi karantinaya alarak, futbolcularımızın evlerinde dinlenmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre hareket edeceğiz."

Vardı, takımın bu hafta antrenmanlara ve hafta sonu oynayacakları MKE Ankaragücü maçına çıkıp çıkamayacağının, test sonuçları ile TFF'nin alacağı karara göre belirleneceğini kaydetti.

Takımın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini aktaran Vardı, "Antrenmanlara başlayarak bir an önce yeniden sahalara dönmek istiyoruz. Yarım kalan güzel futbolumuzu yeniden Türkiye'ye izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vardı, geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm kulüplere de teşekkür etti.

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