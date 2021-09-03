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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

03.09.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Futbolcular idmanda, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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