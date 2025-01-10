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Hatayspor'da kulüp başkanlığına Hikmet Çinçin seçildi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 22:16
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Atakaş Hatayspor’da gerçekleştirilen genel kurulda kulübün yeni başkanı Hikmet Çinçin seçildi.

Hatayspor'da kulüp başkanlığına Hikmet Çinçin seçildi

2024-2025 sezonunun ilk yarının bitmesine haftalar kala kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu’nun istifa ettiğini açıklamasıyla kulüp seçimli genel kurula gitti. Antakya ilçesi EXPO alanında gerçekleştirilen genel kurulda kulüp başkanlığına; Mehmet Şaşmaz ile Hikmet Çinçin adaylığını açıkladı. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Divan seçiminin gerçekleşmesiyle devam eden genel kurulda faaliyet ve gelir gider raporları okundu. Tüzük kabulünün ardından Mehmet Şaşmaz’ın adaylıktan çekilmesinin ardından yapılan açık oylamada Atakaş Hatayspor’un yeni başkanı Hikmet Çinçin oldu.

"İLK PLANLAMADA DENGELİ EKONOMİK BÜTÇELEME YAPACAĞIZ"

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Atakaş Hatayspor kulübün yeni başkanı seçilen Hikmet Çinçin, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, bu haftaki Rizespor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu belirterek, “Son maça kadar onurlu mücadele vereceğiz. Bu mücadeleyi verirken de gelecek yılın planlamasını yapmak zorundayız. Hatayspor’un ekonomik tablosu verilen desteklerle düzelmiş. Kulübün ekonomik olarak bu duruma düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bunun dönüşü olmaz. Türkiye’de bunun örnekleri çok var. Malatyaspor, İskenderunspor, Adana Demirspor ve Bursaspor gibi takımların durumu ortada. İlk planlamada dengeli ekonomik bütçeleme yapıp son maça kadar onurlu mücadele vermeye devam edeceğiz. Takımın sportif direktörü Yılmaz Bal, geçen hafta Fenerbahçe maçında takımın başında olduğu gibi Rizespor maçında takımın başında olacak. Allah’ın izniyle Rizespor maçında hedef 3 puan olacak” ifadelerini kullandı.

Hikmet Çinçin'in yönetim kurulu listesi;

Hikmet Çinçin’in başkanlığında yeni yönetim kurulunda; Mustafa Baştuğ, Mehmet Ali Yapar, İbrahim Cihangir, Serdal Şahutoğlu, Ahmet Şeniz Melek, İnan Beyazgül, Berket Zeytun, Asaf Asfuroğlu, Selahattin Eskiocak, Alihan Aslan, Ercan Yıldırım, Mehmet Yıldırım, İlyas Bayraktar, Ahmet Güney, Abdulhay Denizli, Cem Hanoğlu, Niyazi Yıldırım, Abdullah Diril, Volkan Öztürk ve Osman Dönmez yönetim listesinde yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
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