Hatayspor'da yenilen son dakika golü sonrası sinirler gerildi! ''Artık kendime zarar vermeye başlayacağım''

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor'u ağırladı. Mücadelenin son dakikasında gol yiyerek sahadan eşitlikle ayrılan Hatayspor'da moraller bir hayli bozuldu.

"KONUŞMAKTAN YORULDUK ÇÜNKÜ KONUŞARAK BİR YERE VARAMIYORUZ"

Erce Kardeşler: "Konuşmaktan yorulduk çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hoca ve yönetim bizim için her imkanı olabildiğince seferber ediyor. Bu sene 90. dakikada yediğimiz üçüncü veya dördüncü gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir? Bazen de bizim yürekten oynamamız gerekiyor. Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocamla da konuşacağım."

"KENDİME ZARAR VERMEYE BAŞLAYACAĞIM"

Erce Kardeşler: "Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum ve bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Bu kadar kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik."





