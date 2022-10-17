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Hatayspor, Düzcespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.10.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Düzcespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Düzcespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Düzce Cam Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik, pas ve dar alan çalıştı.

Hatayspor, Düzcespor maçı hazırlarını sürdürdü

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