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Hatayspor, Emre Çolak'ı renklerine bağladı

29.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Emre Çolak'ı renklerine bağladı

Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan sezonun flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer etti. 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı ekip bu sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

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Tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

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Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emre Çolak daha sonra Deportivo, Al Wahda ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
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