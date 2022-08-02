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Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı Bartosz Bucko'yu kadrosuna kattı

02.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı Bartosz Bucko'yu kadrosuna kattı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Polonyalı smaçör Bartosz Bucko'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Polonyalı başarılı smaçör Bartosz Bucko bizimle. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşında ve 1,95 metre boyundaki Bucko, geçen sezon Polonya ekibi Stal Nysa'da forma giydi.

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