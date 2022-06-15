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Hatayspor, Erzurum'da kampa girecek

15.06.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Erzurum'da kampa girecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kamp programını belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, 23 Haziran Perşembe günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanarak 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayacak.

Bir ay sürecek kamp, 22 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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Hatayspor Erzurum

Hatay Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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