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Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş'ı transfer etti

03.06.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Hatayspor, Eyüpspor forması giyen Sadık Baş'ı transfer etti.

Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş'ı transfer etti

Hatayspor, Eyüpspor'dan Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Sadık Baş'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

27 yaşındaki oyuncu daha önce sırasıyla Karacay Belediyespor, Tuzlaspor ve Eyüpspor'da top koşturdu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Süper Lig Hatayspor
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Kime göre bomba ????
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