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Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

12.03.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: - "Önemli ve net bir galibiyet aldık" - VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: - "Oyuna istediğimiz gibi başladık ama futbol hatalar oyunu, hata yaptık gol yedik"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının sahalarında oynamanın avantajını ilk dakikadan itibaren rakibe çok bariz şekilde yansıttığını belirtti.

Maçta takım savunmasını çok iyi yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün üçüncü bölgede zaman zaman baskı uyguladık. Rakibi çıkışlarda hataya zorlayıp buradan çabuk pozisyona girmeye çalıştık. Bu doğrultuda girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golün bir tanesi de o şekilde oluştu. Onun dışında savunma kısmını da biliyorduk. Özellikle savunma arkası Ahmed Musa'ya uzun yüksek top atıp savunma arkasında pozisyon arayacaklarını biliyorduk. Savunmamızı ona göre hazırladık. Oyuncularımız ilk dakikadan itibaren çok disiplinli bir şekilde mücadele etti. Önemli ve net bir galibiyet aldık."

- Atılay Canel: "Hata yaptık gol yedik"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de hava muhalefeti nedeniyle kente zor şartlar altında geldiklerini ifade etti.

Tüm sorunları bir kenara bırakarak maça çıktıklarını belirten Canel, "Oyuna istediğimiz gibi başladık ama futbol hatalar oyunu, hata yaptık gol yedik. İkinci yarı toparlanır gibi olduk, daha istekli başladık ama üçüncü golü yiyince oyun bu şekilde bitti." ifadelerini kullandı.

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