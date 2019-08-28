Hatayspor, Fenerbahçe'den Samet Karakoç ve Abdurrahman Canlı'yı transfer etti

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Daha önce Fenerbahçe forması giyen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz’ün de hazır bulunduğu imza töreniyle, kendilerini bordo-beyazlı renklerimize bağlayan imzaları attılar. Orta saha mevkisinde görev yapan her iki oyuncu ile 3’er yıllık olarak imzalanan sözleşme, kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Falcao ile ilgili sıcak gelişme
F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı
AEK'da sıcak saatler
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Orman'dan başkanlık kararı
UEFA'dan Cantona'ya ödül
G.Saray’da mahkeme kararı verildi
'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'
Mert Çetin iddialı konuştu
Bursaspor'un gençleri ışıldadı
Bas Dost imzayı attı
Muhammed Şengezer, Levante’ye yakın
Cengiz Ünder'den süper gol! Nefes kesen maç
Timo Werner’i bırakmadılar
Oyununun geliri Bursaspor'a
Okuyucu Yorumları 0 yorum