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Hatayspor, Fenerbahçe'den Samet Karakoç ve Abdurrahman Canlı'yı transfer etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.08.2019 22:56 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, daha önce Fenerbahçe’de forma giyen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı’yı kadrosuna kattı.

Hatayspor, Fenerbahçe'den Samet Karakoç ve Abdurrahman Canlı'yı transfer etti
  1. Lig ekiplerinden Hatayspor, daha önce Fenerbahçe forması giyen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı ile 3’er yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı geçtiğimiz sezon kiralık olarak Tarsus İdman Yurdu formasını giydi. 22 yaşındaki Karakoç ve Canlı Hatayspor ile 3’er yıllık sözleşme imzalarken, düzenlenen imza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Daha önce Fenerbahçe forması giyen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz’ün de hazır bulunduğu imza töreniyle, kendilerini bordo-beyazlı renklerimize bağlayan imzaları attılar. Orta saha mevkisinde görev yapan her iki oyuncu ile 3’er yıllık olarak imzalanan sözleşme, kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samed Karakoç Abdurrahman Canlı Hatayspor Fenerbahçe

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