SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

10.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'in 12. haftasında bordo-beyazlı ekibe konuk olacak. Karşılaşmanın büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Hatayspor Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı- kırmızılılar galibiyet serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-beyazlılar ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Hatayspor Galatasaray maçının tarihi, saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte Hatayspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Galatasaray maçı 11 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Galatasaray maçı Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta akem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor'un muhtemel 11'i: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Rivas, Massanga, Aabid, Lamkel Ze, Görkem Sağlam, Dadashov

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino; Zaha, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandıAlmanya Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun sakatlandı!Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun sakatlandı!
Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti! Yeni hoca belli olduBurak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti! Yeni hoca belli oldu
En Çok Okunan Haberler
22 yıl sonra bir ilk! İlk kez AK Partili bir Bakan tam destek aldı

22 yıl sonra bir ilk! İlk kez AK Partili bir Bakan tam destek aldı

Firari müteahhidi depremzede kadınlar yakaladı! AVM'de geziyordu...

Firari müteahhidi depremzede kadınlar yakaladı! AVM'de geziyordu...

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti! Yeni hoca belli oldu

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti! Yeni hoca belli oldu

Arda Güler'de bir sakatlık şoku daha! 'Kadroya alınmayacak'

Arda Güler'de bir sakatlık şoku daha! 'Kadroya alınmayacak'

Yıldız isimden karar: Ülkesine dönüyor!

Yıldız isimden karar: Ülkesine dönüyor!

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.