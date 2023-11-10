Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Hatayspor Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı- kırmızılılar galibiyet serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-beyazlılar ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Hatayspor Galatasaray maçının tarihi, saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte Hatayspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Galatasaray maçı 11 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Galatasaray maçı Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta akem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor'un muhtemel 11'i: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Rivas, Massanga, Aabid, Lamkel Ze, Görkem Sağlam, Dadashov

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino; Zaha, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.





