Hatayspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'32. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada Koray Gençler, VAR hakemi olarak görev yapacak. Hatayspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Feghouli, Mostafa

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

ASLAN'A 6 EKSİK

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yararlanamayacak.