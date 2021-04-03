Hatayspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'32. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada Koray Gençler, VAR hakemi olarak görev yapacak. Hatayspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Feghouli, Mostafa
HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.
Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor mücadelesinde yer alamayacak.
Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da müsabakada sahaya çıkamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
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