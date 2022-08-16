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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

16.08.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Basına kapalı idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

İlk haftayı bay geçen, geçen hafta da Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Hatayspor, ligde henüz puanla tanışamadı.

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

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Hatayspor Gaziantep FK hazırlık

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