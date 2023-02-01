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Hatayspor Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup oldu! Volkan Demirel 60. dakikada 4 oyuncu birden değiştirdi ama bu da yetmedi

01.02.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor karşılaşmanın 27. dakikasında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Hatayspor Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup oldu! Volkan Demirel 60. dakikada 4 oyuncu birden değiştirdi ama bu da yetmedi

Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor karşılaşmada öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri Jevtovic Markovic (2) ve Merkel'den gelirken, Hatayspor'un tek golünü El Kaabi kaydetti.

60'TA 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN!

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Karşılaşmanın 56. dakikasında kalesinde gördüğü golle 2-1 geriye düşen Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel 4 dakika sonra 4 oyuncusunu birden kenara aldı. Demirel, sahadaki oyuncuların neredeyse yarısını aynı anda değiştirdi. Kaan Kanak, Aabid, Dudziak ve Ze Luis oyuna girerken, Adekugbe, Boudjemaa, Ruben Ribeiro ve Lobjanidze oyundan alındı. Ancak bu hamle de mağlubiyete engel olmadı.

Hatayspor 23. hafta maçında sahasında Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.


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