Hatayspor Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup oldu! Volkan Demirel 60. dakikada 4 oyuncu birden değiştirdi ama bu da yetmedi

Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor karşılaşmada öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri Jevtovic Markovic (2) ve Merkel'den gelirken, Hatayspor'un tek golünü El Kaabi kaydetti.

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Karşılaşmanın 56. dakikasında kalesinde gördüğü golle 2-1 geriye düşen Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel 4 dakika sonra 4 oyuncusunu birden kenara aldı. Demirel, sahadaki oyuncuların neredeyse yarısını aynı anda değiştirdi. Kaan Kanak, Aabid, Dudziak ve Ze Luis oyuna girerken, Adekugbe, Boudjemaa, Ruben Ribeiro ve Lobjanidze oyundan alındı. Ancak bu hamle de mağlubiyete engel olmadı.

Hatayspor 23. hafta maçında sahasında Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.



