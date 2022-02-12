Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın akşam Yeni Hatay Stadı'nda yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



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