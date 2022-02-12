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Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.02.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın akşam Yeni Hatay Stadı'nda yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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