Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki spor salonunda yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Fitness idmanıyla devam eden çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü.

Bordo-Beyazlı ekip, öğleden sonra yapılacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak.

