Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki spor salonunda yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Fitness idmanıyla devam eden çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü.
Bordo-Beyazlı ekip, öğleden sonra yapılacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak.
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