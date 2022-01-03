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Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki spor salonunda yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Fitness idmanıyla devam eden çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü.

Bordo-Beyazlı ekip, öğleden sonra yapılacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak.

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Hatayspor Kasımpaşa

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