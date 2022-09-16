Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürerken birçok kişi karşılaşmanın günü, saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kayserispor maçı şifreli mi?

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Kayserispor 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşılaşacak.

Hatayspor Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kayserispor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.

