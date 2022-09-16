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Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kayserispor maçı şifreli mi?

16.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor ile Kayserispor Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı bordo-beyazlılar maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kayserispor maçı şifreli mi?

Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kayserispor maçı şifreli mi?

Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürerken birçok kişi karşılaşmanın günü, saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kayserispor maçı şifreli mi?

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Kayserispor 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşılaşacak.

Hatayspor Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kayserispor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.

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