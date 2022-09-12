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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.09.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

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Hatay Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:08
Öğle
12:37
İkindi
16:09
Akşam
18:56
Yatsı
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Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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