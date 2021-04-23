SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor

Hatayspor, Konya'dan 3 puanla dönmek istiyor

23.04.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet hasretine Antalyaspor maçıyla son veren Hatayspor, Konya deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Galatasaray galibiyetinin ardından Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarından birer puan toplayabilen Hatayspor'u, Antalyaspor galibiyeti rahatlattı. Bordo-beyazlı ekibin şimdi tek hedefi, Konyaspor maçını da kazanıp çıkışını sürdürebilmek.

Yoğun fikstürün yaşandığı bu dönemde teknik direktör Ömer Erdoğan, oyuncularıyla sık sık toplantılar yaparak motive etmeye çalışıyor.

Öte yandan Hatayspor’da kart cezalısı Mame Diouf Konya kafilesinde yer almazken, sakatlığı devam eden Selim Ilgaz da forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 34 maçta aldığı 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 53 puanla 6. sırada yer alıyor. Hatay ekibi bu karşılaşmalarda 57 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü.

Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
VİDEO: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Boupendza hakkında resmi açıklama geldiBoupendza hakkında resmi açıklama geldi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.