Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idmanda futbolcular ısınmanın ardından 3 gruba ayrılarak taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Hatay ekibi yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



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