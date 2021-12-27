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Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

27.12.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın sahasında Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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