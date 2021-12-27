Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın sahasında Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz