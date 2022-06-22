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Hatayspor, Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı

22.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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