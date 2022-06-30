Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i transfer ettiğini duyurdu.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız futbolcu Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, daha önce de takımda forma giyen Aabid için başarı dileğinde bulunuldu.
Süper Lig'de geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giyen Aabid, 35 lig maçında bir gol attı. 2020-2021 sezonunda ise Atakaş Hatayspor kadrosunda yer alan Aabid, 39 lig karşılaşmasında 3 kez gol sevinci yaşadı.
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