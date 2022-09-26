Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Kamara ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki sağ kaat oyuncusu Muhammed Kamara ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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