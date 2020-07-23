Mehmet Altıparmak ayrılığını, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır" şeklinde açıklayan Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı.
İki tarafın da her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi. (DHA)
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