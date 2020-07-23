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Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile el sıkıştı.

Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı

Mehmet Altıparmak ayrılığını, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır" şeklinde açıklayan Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı.

İki tarafın da her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi. (DHA)

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