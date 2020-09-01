Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı

Atakaş Hatayspor, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Stoke City’de forma giyen 32 yaşındaki Senegalli forvet Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. (DHA)
Thiam hat-trick yaptı, Fenerbahçe finale çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı açıklandı
''Galatasaray'a gitme bize gel''
Galatasaray'ın maçı iptal oldu!
Emre Akbaba hakkında açıklama geldi
Atalanta'da koronavirüs şoku
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Immobile 5 yıl daha Lazio'da
Sosa'nın yerine o isim geliyor
Sörloth dünya devine gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum