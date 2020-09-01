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Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2020 09:51 | Son Güncelleme

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Stoke City’nin santrforu Mame Diouf’u kadrosuna kattı.

Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı

Atakaş Hatayspor, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Stoke City’de forma giyen 32 yaşındaki Senegalli forvet Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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