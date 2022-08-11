Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, ikinci haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.



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