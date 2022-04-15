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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

15.04.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 10 dakikada süren antrenmanda futbolcular, taktik, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

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