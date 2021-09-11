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Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

11.09.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 3 lig maçında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Hatayspor haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.

Hatayspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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