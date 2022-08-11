Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Pas ve taktik çalışmaları yapılan idman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.



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