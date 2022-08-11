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Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

11.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Pas ve taktik çalışmaları yapılan idman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.

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