YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.08.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması yapıldı.

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildiHatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
İstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybettiİstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti
Artvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdiArtvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor atakaş hatayspor

Hatay Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:41
Öğle
12:46
İkindi
16:31
Akşam
19:41
Yatsı
21:04
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.