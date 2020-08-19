Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, transferde 8-10 futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Savaş, Hatayspor'un hem gerçekte mutlu sona ulaştığını hem de sempati şampiyonu olduğunu belirtti.

Takımlarının hiçbir şaibeye bulaşmadan, kimseyle itişip kakışmadan buralara geldiğini aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreci de arkadaşlarımızla böyle yürüteceğiz. Transfer konusunda tüm arkadaşlarımız, teknik heyet istişare içerisindeyiz. Gece-gündüz futbolcu araştırıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buraya kolay gelmedik. Zirvede kalmak zordur. Bunu başarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, gösteriyoruz."

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı da transfer döneminde kentin mutlu haberler beklediğini dile getirdi.

Vardı, bu konuda sportif direktör, teknik direktör ve yöneticilerle çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: