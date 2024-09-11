SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay'dan görülmemiş antrenman! Kaleciler forvete geçti...

Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay'dan görülmemiş antrenman! Kaleciler forvete geçti...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.09.2024 11:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay çalışmalarına ara vermeden başlarken, son yapılan antrenmanda herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Çalımbay takımın kalecileri Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda denedi. İşte detaylar...

Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay'dan görülmemiş antrenman! Kaleciler forvete geçti...

Bordo-beyazlıların Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleşen antrenmanında idmanı sık sık durduran deneyimli teknik direktör, oyuncularıyla birebir görüşme gerçekleştirerek yapmaları gerekenleri ayrıntılı olarak aktardı.

OYUNCULAR ÇOK HIRSLI

Screenshot_8

Alanyaspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Çalımbay'ın antrenman metotlarına uyum sağlamaya çalışan Hataysporlu futbolcuların antrenmanda hırslı oldukları görüldü. Hatayspor sabah antrenmanıyla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

KALECİLER FORVETE GEÇTİ

Screenshot_6

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay dar alan çalışmasında futbolcuları kendi istedikleri pozisyonda oynattı. Kamil Ahmet Çörekçi ve Carlos Strandberg kaleye geçerken, kaleciler Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda oynamayı tercih ettiler. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Hatayspor Erce Kardeşler son dakika kaleci
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı ve banka kartı iddiası gündem oldu: '7 bin liranın üzerinde zorunlu olacak' diyerek paylaştı: Bunu yapmayana ceza da var!

Kredi kartı ve banka kartı iddiası gündem oldu: '7 bin liranın üzerinde zorunlu olacak' diyerek paylaştı: Bunu yapmayana ceza da var!

Narin'in köyündeki lüks araçlar! 3 Porsche'nin sırrı çözüldü!

Narin'in köyündeki lüks araçlar! 3 Porsche'nin sırrı çözüldü!

Kan donduran olay! Ünlü sporcu sevgilisini benzin dökerek yakmıştı, kendisi de hayatını kaybetti

Kan donduran olay! Ünlü sporcu sevgilisini benzin dökerek yakmıştı, kendisi de hayatını kaybetti

Mourinho'dan olay yaratan Osimhen sözleri! "Onunla problemim..."

Mourinho'dan olay yaratan Osimhen sözleri! "Onunla problemim..."

San Marino, 1994'ün ardından Türkiye karşısında yine bir ilk yaşadı!

San Marino, 1994'ün ardından Türkiye karşısında yine bir ilk yaşadı!

Fenerbahçe kasasını doldurdu! UEFA...

Fenerbahçe kasasını doldurdu! UEFA...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.