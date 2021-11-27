YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

27.11.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındıİdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Hatayspor Sivasspor

Hatay Namaz Vakitleri 27 Kasım Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
12:28
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cumartesi

Üniversite Eczanesi
Serinyol
Damla Eczanesi
Defne
Kudret Eczanesi
Defne
Organik Eczanesi
Defne
Zeynep Eczanesi
Defne
Dostlar Eczanesi
Iskenderun
Tümkaya Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.