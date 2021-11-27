Hatayspor yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.



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