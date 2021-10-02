Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaptığı antrenmanda dar alan, taktik ve hava topu çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren idman, basına kapalı gerçekleşti.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

