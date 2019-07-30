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Hatem Ben Arfa kariyerini La Liga'da sürdürmek istiyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Hatem Ben Arfa, transfer kararını verdi. Rennes ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'nın, Fenerbahçe'nin ilgisine karşın kariyerini La Liga'da sürdürmek istediği belirtildi.

Hatem Ben Arfa kariyerini La Liga'da sürdürmek istiyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Hatem Ben Arfa'nın, geleceği hakkında son kararını verdiği kaydedildi.

France Football'da yer alan habere göre; Leganes, Real Betis ve Espanyol'un istediği Hatem Ben Arfa, kariyerini La Liga'da sürdürmek istiyor.

"FENERBAHÇE DE İSTİYOR"

Haberde; Ben Arfa için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ancak Fransız futbolcunun gelecek sezon İspanya'da oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Hatem Ben Arfa, geçen sezon Rennes formasıyla toplam 41 maça çıkarken 9 gol ve 6 asist kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
hatem ben arfa Fenerbahçe

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