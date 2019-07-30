Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Hatem Ben Arfa'nın, geleceği hakkında son kararını verdiği kaydedildi.
France Football'da yer alan habere göre; Leganes, Real Betis ve Espanyol'un istediği Hatem Ben Arfa, kariyerini La Liga'da sürdürmek istiyor.
"FENERBAHÇE DE İSTİYOR"
Haberde; Ben Arfa için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ancak Fransız futbolcunun gelecek sezon İspanya'da oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Hatem Ben Arfa, geçen sezon Rennes formasıyla toplam 41 maça çıkarken 9 gol ve 6 asist kaydetmişti.
Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında!
Adem Büyük'ten Terim itirafı
Trabzon bombayı patlatıyor! Anlaşıldı
Efsanelerden F.Bahçe'ye destek
G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor
Serie A’da fikstür çekildi
Dünyaca ünlü yıldız Trabzon’da
Beşiktaş, Apollon'u geçemedi
Fenerbahçe dev turnuvada!
Beşiktaş'a kötü haber
Obertan Erzurum'da kaldı
Yılın futbolcusu Reus
G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok
Ozan Kabak'tan iyi haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum