Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Hatem Ben Arfa'nın, geleceği hakkında son kararını verdiği kaydedildi.

France Football'da yer alan habere göre; Leganes, Real Betis ve Espanyol'un istediği Hatem Ben Arfa, kariyerini La Liga'da sürdürmek istiyor.

"FENERBAHÇE DE İSTİYOR"

Haberde; Ben Arfa için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ancak Fransız futbolcunun gelecek sezon İspanya'da oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Hatem Ben Arfa, geçen sezon Rennes formasıyla toplam 41 maça çıkarken 9 gol ve 6 asist kaydetmişti.

