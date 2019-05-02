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Hatice'den Kibariye'nin kızının düğün fotoğrafına olay yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 10:06 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hatice, meslektaşı Kibariye'nin kızının düğün fotoğrafına yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı. Fotoğrafta bir an damadı fark edemeyen Hatice, "Kibariye kocasını evlendiriyor sandım" dedi.

Hatice'den Kibariye'nin kızının düğün fotoğrafına olay yorum!

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 yılında karakolluk olduğu Bülent Burak ile Ataköy'de bulunan bir mekanda evlendi. Çiftin nikah şahidi Sedat Peker olurken, Kibariye Peker'e şarkı da söyledi.

Düğün fotoğraflarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından en ilginç yorum şarkıcı Hatice'den geldi.

"KİBARİYE KOCASINI EVLENDİRİYOR SANDIM"

Düğünde çekilen aile fotoğrafını gören Hatice, "Damat geride kalınca babasını kocası sandım ne yalan söyleyeyim Kiboş kocasını elleriyle evlendiriyor diye gözlerim kocaman oldu. Ah çocuk geçsene eşinin yanına" yorumunu yaptı.

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14 YAŞINDA İLİŞKİYE GİREREK KARAKOLLUK OLDULAR

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli genç ile 14 yaşında ilişkiye girmişti. Yaşanan bu olayı duyan aile çılgına dönerek kolluk kuvvetlerine başvurmuş olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri karakolluk olmuştu. Hatta o dönem Birgül Küçükbalçık, reşit olmadığı için devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da girmişti. Birgül, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra, iki aile buluşup uzlaştı ve gençler evlilik yolunda ilk adımı atarak 2018 senesinin ekim ayında nişan yüzüklerini taktı.


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Anahtar Kelimeler:
Hatice Kibariye kızı düğün

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