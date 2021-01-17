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Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

17.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesine değer katacak olan Hatice Hatun Sosyal Tesisleri tamamlandı.Selçuklu Belediyesi vatandaşların talepleri noktasında mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesine değer katacak olan Hatice Hatun Sosyal Tesisleri tamamlandı.
Selçuklu Belediyesi vatandaşların talepleri noktasında mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesinde yapımı tamamlanan Hatice Hatun Sosyal Tesisi hizmete sunuldu. Mahallenin ihtiyacını karşılayacak cami, eğitim tesisi ve bir de emekli lokalinin yer alacağı tesisin bina yapımının yanı sıra çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışması da tamamlandı. İbadete açılan caminin yanı sıra emekli lokali ve eğitim tesisinin pandemi sonrasında hizmet vermesi bekleniyor. Eğitimin yanı sıra sosyal faaliyet alanı olarak da hizmet vermesi planlanan tesis, 2 adet 500 metrekarelik binadan oluşuyor. Tesiste hanım ve emekliler lokalinin yanında eğitim sınıfları, idare ve personel odası, oyun odası yer alıyor. Tesis 2 milyon 175 bin TL’ye mal oldu.

“Mahallemize değer katacak bir tesis yaptık”
Hacıkaymak Mahallesi’ne değer katacak bir yatırıma imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanında mahallelerde hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hizmetler veriyoruz. Bu anlamda Hacıkaymak Mahallemize Hatice Hatun Sosyal Tesisimizi kazandırdık. Kentsel dönüşüm çalışmamızın tamamlanmasının ardından büyüyen mahallemizin ihtiyacı olan bu tesis mahallemize değer katacak bir projedir. Buradan inşallah hafızlar, din eğitimi veren hocalarımız yetişecek. Tesisimizin hemşehrilerimize ve mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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