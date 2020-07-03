Hatice Şendil'in tatil pozlarına beğeni yağdı

G\u00fczel oyuncu Hatice \u015eendil, e\u015fi Burak Sa\u011fya\u015far ve o\u011flu Can'la tatile \u00e7\u0131kt\u0131.\n\nHatice \u015eendil \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 tatilden kareleri Instagram'a y\u00fckledi. \n\nInstagram'da 1,5 milyon takip\u00e7isi olan g\u00fczel oyuncunun pozlar\u0131 be\u011feni toplad\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!Hazal Kaya'dan Ozan G\u00fcven tepkisi! "Kad\u0131n d\u00f6venlerin \u00e7o\u011fu..."MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!
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