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Hatice Şendil'in tatil pozlarına beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 01:27 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hatice Şendil tatil pozlarını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun yaz pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.

Hatice Şendil'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Güzel oyuncu Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can'la tatile çıktı.

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Hatice Şendil çıktığı tatilden kareleri Instagram'a yükledi.

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Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun pozları beğeni topladı.

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