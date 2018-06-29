Hatice Şendil makyajsız fotoğraf paylaştı takipçileri tanıyamadı!

Dila Hanım dizisiyle şöhreti yakalayan Hatice Şendil, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafla "No Makeup" akımına uyan Şendil'in, makyajsız halini bazı takipçileri tarafından çok beğenilirken bazıları tarafından da hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

ŞENDİL'İN MAKYAJSIZ HALİNİ GÖREN TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI

Uzun siyah saçlarıyla takipçilerinin aklına kazınan Şendil, makyajsız ve saçlarını rengini değiştirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şendil'in eski halini hafızalarına kazıyan hayranları, yeni haliyle ünlü ismi tanıyamadı.



