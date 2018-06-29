MAGAZİN

Hatice Şendil makyajsız fotoğraf paylaştı takipçileri tanıyamadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 20:36 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, ünlülerin makyajsız fotoğraf akımına uyarak paylaştığı fotoğrafıyla bazı takipçileri tarafından tanınmadı.

Hatice Şendil makyajsız fotoğraf paylaştı takipçileri tanıyamadı!

Dila Hanım dizisiyle şöhreti yakalayan Hatice Şendil, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafla "No Makeup" akımına uyan Şendil'in, makyajsız halini bazı takipçileri tarafından çok beğenilirken bazıları tarafından da hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

Hatice-Şendil-1

ŞENDİL'İN MAKYAJSIZ HALİNİ GÖREN TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI
Uzun siyah saçlarıyla takipçilerinin aklına kazınan Şendil, makyajsız ve saçlarını rengini değiştirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatice-Şendil-2

Şendil'in eski halini hafızalarına kazıyan hayranları, yeni haliyle ünlü ismi tanıyamadı.

Hatice-Şendil-3


PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Aslı Enver, Murat Boz'un ailesini sildi!Aslı Enver, Murat Boz'un ailesini sildi!
Binnur Kaya 'Erotik oyuncuyum'Binnur Kaya 'Erotik oyuncuyum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatice şendil Hatice Şendil makyajsız

En Çok Okunan Haberler

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Son dakika! Şırnak'ta askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Şırnak'ta askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor final bölümünde bir ilk yaşanacak! Acun Ilıcalı Survivor finalindeki flaş değişikliği açıkladı

Survivor final bölümünde bir ilk yaşanacak! Acun Ilıcalı Survivor finalindeki flaş değişikliği açıkladı

Diriliş Ertuğrul yapımcısından yangın açıklaması 'Dekorlar tamamen zarar gördü'

Diriliş Ertuğrul yapımcısından yangın açıklaması 'Dekorlar tamamen zarar gördü'

Çukur'un yıldızı Kubilay Aka'ya konser teklifi yağıyor!

Çukur'un yıldızı Kubilay Aka'ya konser teklifi yağıyor!

Aslı Enver, Murat Boz'un ailesini sildi!

Aslı Enver, Murat Boz'un ailesini sildi!

Binnur Kaya 'Erotik oyuncuyum'

Binnur Kaya 'Erotik oyuncuyum'

Rıfat Ababay'ın yeni adresi neresi oldu?

Rıfat Ababay'ın yeni adresi neresi oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.