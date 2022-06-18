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Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu gazilerle konser verdi

18.06.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu gazilerle konser verdi

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı bando personeli kentte yaşayan gazilerle Bayrak Tepe'de konser verdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gazilerin bando ile marşlar seslendirdiği etkinlikten görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Zemin kan kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak işte bu bayrak. Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı bando personelimiz ile Kütahya'da yaşayan gazilerimiz Bayrak Tepe'de birlikte konser verdi. Vatan için canı pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımıza selam olsun." ifadeleri kullanıldı.

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